Музика, що окриляє: у Одеській кірсі відбулося блискуче свято духової музики

26 квітня 2026 року Одеська кірха — Собор Святого Павла стала місцем де панували вишукана музика, натхнення та молоді таланти. У величному просторі собору відбувся яскравий концерт духового оркестру студентів Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової — подія, яка залишила у серцях слухачів незабутнє відчуття свята високого мистецтва.

Художній керівник та головний диригент оркестру — заслужений артист України, професор Володимир Лясота — створив справжню музичну феєрію, де кожен номер програми ставав окремою емоційною історією. Оркестр продемонстрував не лише бездоганну технічну майстерність, а й рідкісну для молодих музикантів глибину звучання, тонке відчуття стилю та щиру артистичність.

Особливу атмосферу вечора створила музикознавиця Ельвіра Паламарчук. Її витончене ведення концерту, цікаві коментарі та тонке відчуття музики допомогли слухачам ще глибше зануритися у світ шедеврів світової класики.

Програма концерту вражала різноманіттям та масштабом. Від проникливого «Аріозо» Анатолія Ткачука до величної музики Людвига ван Бетховена, від емоційного «Адажіо» Хоакіна Родріго до блискучих оперних сторінок Джоакіно Россіні — кожен твір звучав яскраво, натхненно та переконливо. Особливе захоплення публіки викликали сольні виступи. Теплий та виразний тембр труби Артема Сірика у знаменитому «Адажіо» Родріго наповнив залу особливою ліричною атмосферою. Яскравими та емоційними були виступи Наталії Каданцевої, яка блискуче виконала «Пісню шинкарки» з опери «Катерина» Олександра Родіна та каватину Розіни з опери Севільський цирюльник.

Незабутні враження залишили й інструментальні ансамблі. Віртуозно прозвучали «Кларнетові цукерки» Лероя Андерсона, дотепна «Гумористична кадриль» Левка Колодуба та блискуче «Капріччіо для квартету саксофонів» Уоррена Баркера.В прямому сенсі Галоп Луїджі Чізало, слухачів не відпускала "Іспанська лихоманка" Джей Чаттауея, тоді як балетна музика з опери «Фауст» додала відчуття монументальності, а "Йоркширська балада" Джеймса Барнса додала елементів авангарду.

Яскравим фінальним акордом концерту стало запальне «Тіко-Тіко» Зекінья де Абреу, яке викликало справжній вибух емоцій у слухачів. Публіка щедро дарувала музикантам овації, а атмосфера у залі була сповнена радості, вдячності та захоплення.

Цей концерт став не просто музичною подією, а справжнім святом творчості, молодості та високого мистецтва. Він ще раз довів, що Одеса — місто, де музика живе у серцях людей, а молоді виконавці здатні дарувати публіці справжні миті натхнення та краси.







