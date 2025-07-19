Венгрия раскритиковала решение о новом бюджете ЕС. Будапешт уверяет, что отныне каждый пятый евро получит Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра европейских дел Венгрии Яноша Бока,

Бока объявил, что в этом бюджете есть два четких "победителя":

первый - Украина,

второй - сама Еврокомиссия.

"По моим подсчетам (Еврокомиссия, - ред.), прямым и косвенным образом сосредотачивает в своих руках такую власть и финансовые ресурсы, которые являются беспрецедентными в истории", - подчеркнул он.

По его словам, Венгрия провела предварительный анализ, и пришла к выводу, что не только по программе Ukraine Facility, но и в целом - прямо или косвенно Украина получит около 20% бюджета ЕС на следующие семь лет.

"Это означает, что каждый пятый евро в бюджете - прямо или косвенно - достанется Украине. Я не считаю это устойчивым подходом", - сказал Бока.

Он также пояснил, что кроме программы Ukraine Facility, Украина получит поддержку также через Европейский инструмент мира (European Peace Facility), объем которого почти удвоен до 31 миллиарда евро, и большинство этих средств пойдет именно Украине.

"Финансирование европейской оборонной промышленности в MFF выросло в пять раз, а одна из основных целей этого - поддержка Украины и ее оборонного сектора", - отметил министр.

Кроме этого, по его словам, программа Global Europe позволяет финансировать вопросы, связанные с Украиной. И предусмотрена возможность создания нового кредитного механизма, который, по сути, является неограниченным в рамках бюджетного резерва - для предоставления Украине займов.

"Если все это суммировать (и вычесть долю бюджета, которая пойдет на выплату предыдущих долгов ЕС), то получается, что около 20% всего бюджета будет направлено Украине", - сообщил он.

Проект бюджета ЕС

Напомним, что 16 июля ЕК обнародовала проект бюджета ЕС, который охватывает период с 2028 по 2034 год. Общая сумма составляет 1,98 триллиона евро, что превышает текущий семилетний бюджет в 1,2 триллиона евро.

Бюджет предусматривает создание фонда конкурентоспособности, процветания и безопасности объемом 590 млрд евро, среди которых 451 млрд предназначен для поддержки европейского бизнеса.

Кроме того, отдельной строкой указано финансирование Украины на сумму 100 млрд евро. Средства пойдут на восстановление, устойчивость и европейскую интеграцию страны.

Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже пожаловался на новый проект бюджета ЕС.

Заметим, что Кабинет министров Украины уже одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы.

В проекте предусмотрено два базовых сценария развития событий: оптимистический - с постепенным улучшением ситуации с безопасностью с 2026 года, и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России.