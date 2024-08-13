Украина получила транш 4,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на общую сумму 50 млрд евро.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию.

По его словам, эти средства будут направлены на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы.

"Военные расходы мы продолжаем финансировать исключительно за счет собственных ресурсов", - написал он.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, транш состоит из льготного финансирования - 2,7 млрд евро и гранта - 1,5 млрд евро.

Шмыгаль напомнил, что с начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки.

"Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи", - добавил премьер.

Программа Ukraine Facility

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год. В июне Украина и Европейский Союз заключили кредитное соглашение в рамках Ukraine Facility.

Еврокомиссия 17 июля одобрила предоставление Украине транша в рамках Ukraine Facility на 4,2 млрд евро.

Финансирование дефицита госбюджета

Украина рассчитывает на международную бюджетную помощь в 2024 году на сумму 38 млрд долларов. После получения последнего транша от ЕС сумма помощи уже достигла 20,6 млрд долларов.

По прогнозу НБУ, в следующем году бюджетная поддержка Украины сократится до 31 долларов. В то же время, Киев рассчитывает на то, что начнут поступать средства от замороженных российских активов.







