Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает hromadske.
Напомним, Совет Европейского Союза 28 февраля окончательно утвердил многолетний пакет помощи Украине — Ukraine Facility. Программа предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направят в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальное — специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.
В начале февраля все 27 лидеров Евросоюза согласовали эту программу, хотя, по данным СМИ, ЕС пришлось пойти на компромиссы, чтобы склонить к этому Венгрию.
Европейская комиссия подтвердила, что Украина получит первый транш в рамках инструмента Ukraine Facility в марте. Второй платеж будет уже в апреле.
Тем временем Кабинет Министров принял план выполнения условий со стороны Украины для получения помощи в рамках Ukraine Facility. В частности, речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в различных отраслях: от энергетики до аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны «сквозные направления», например «зеленый» переход, цифровизация и евроинтеграция.