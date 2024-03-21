Евросоюз сделал перевод первого транша в 4,5 миллиарда евро для Украины по программе Ukraine Facility. В течение 2024-2027 годов по этой программе ЕС переведет 50 миллиардов евро.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает hromadske.

«Сегодня мы также осуществили первый платеж на сумму 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility, нашего пакета на 50 млрд евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины», — сказал он.

Напомним, Совет Европейского Союза 28 февраля окончательно утвердил многолетний пакет помощи Украине — Ukraine Facility. Программа предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направят в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальное — специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

В начале февраля все 27 лидеров Евросоюза согласовали эту программу, хотя, по данным СМИ, ЕС пришлось пойти на компромиссы, чтобы склонить к этому Венгрию.

Европейская комиссия подтвердила, что Украина получит первый транш в рамках инструмента Ukraine Facility в марте. Второй платеж будет уже в апреле.

Тем временем Кабинет Министров принял план выполнения условий со стороны Украины для получения помощи в рамках Ukraine Facility. В частности, речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в различных отраслях: от энергетики до аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны «сквозные направления», например , цифровизация и евроинтеграция.