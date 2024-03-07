 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 20:00

ЄС зможе скасовувати транші за програмою для України на 50 млрд євро: від чого це залежить

Категорія: Новини / Аналітика

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Программа реформ от ЕС Ukraine Facility будет содержать порядка 140 условий-индикаторов, каждый из которых будет иметь свою "цену". При отсутствии реформ деньги просто "сгорят".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Евросоюз пообещал Украине 50 млрд евро. Деньги дают под реформы с жестким контролем".

Окончательный проект документа еще не готов, но РБК-Украина удалось ознакомиться с его промежуточной версией.

Основными направлениями реформ в программе станут: госуправление, госфинансы, система правосудия и борьба с коррупцией. Экономические реформы нужно будет провести практически во всех сферах, в частности: энергетика, транспорт, сельское хозяйство, IT-сфера и диджитализация.

Уже известно, что если индикатор не будет выполнен в срок, то размер транша сократится на соответствующую сумму.

К примеру, если для получения очередного транша на 600 млн евро Украине к определенному сроку нужно будет выполнить 3 индикатора, а дедлайн будет нарушен, предположим, по одному из них, то сумма денег сократится пропорционально - на треть, до 400 млн. Чтобы получить оставшиеся 200 млн, просроченный индикатор нужно будет выполнить максимум в течение года, в противном случае, деньги просто "сгорят".

Программа ЕС

Напомним, 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят до 2027 года 50 млрд евро долгосрочных кредитов. Первый транш на 4,5 млрд евро ожидается в марте.

Как сообщало РБК-Украина, инструмент контроля над использованием средств ЕС для Украины по четырехлетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро будет иметь три уровня.


Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 