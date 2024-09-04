Верховная Рада провалила голосование в первом чтении за законопроект по увеличению налогов, которые должны были привлечь 30 млрд гривен в бюджет.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, за соответствующее решение проголосовало лишь 224 нардепа, из необходимого минимума в 226 голосов.
Законопроект отправили на повторное первое чтение.
По словам главы Комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, вероятность недофинансирования армии возросла кратно.
Напомним:
Финансовый комитет рекомендовал сокращенный правительственный законопроект по повышению налогов к первому чтению в Верховной Раде. В новой версии налогового законопроекта убрали некоторые пункты налогообложения и добавили новые - 50% налога на прибыль для банков на 2024 год и повышение его до 25% для небанковских финкомпаний.
Министерство финансов снизило ожидания поступлений от законопроекта №11416-д о повышении налогов со 125 млрд грн до 57,5 млрд.
Наконец, в правительственном законопроекте по повышению налогов снова отменили некоторые нормы: запланированный ресурс в 125 млрд гривен уменьшился в 4 раза - до 30 млрд.