Рассмотрение правительственного законопроекта о повышении налогов запланировано в Раде на следующую неделю. Документ уже поддержал профильный комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, первого заместителя председателя комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, комитет по вопросам финансов, налогов и таможенной политики поддержал обновленный правительственный законопроект о повышении налогов #11416-д. Такое решение было принято только за основу. Таким образом, в законопроекте остались следующие нормы: повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% на ФЛП всех форм 3-й группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для экономического бронирования). "Голосование в зале запланировано уже на следующей неделе", - отметил Железняк. Что предшествовало