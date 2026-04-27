По словам Орбана, сейчас он нужен "не в парламенте, а для помощи в реорганизации национального движения". Будущий премьер-министр Петер Мадьяр написал в Facebook, что с "мафиозным боссом не может быть демократической оппозиции".

Виктор Орбан возвращает свой депутатский мандат и не займет место в новом составе парламента.

Уходящий премьер-министр сделал это заявление в субботу на своей странице в Facebook. По его словам, сейчас он нужен "не в парламенте, а для помощи в реорганизации национального движения".

Он также упомянул, что парламентская фракция "Фидес" претерпит радикальную реорганизацию. Она будет сформирована в понедельник, а ее лидером станет Гергей Гуляш.

Орбан добавил, что на следующей неделе состоится заседание национального совета партии, а съезд по выборам руководства, первоначально запланированный на осень, будет перенесен на июнь.

"Исполнительный комитет рекомендует мне продолжить работу в качестве председателя партии "Фидес", и если съезд удостоит меня своего доверия, я готов к этой задаче", - заявил Орбан, выступив публично во второй раз после поражения своей партии на выборах.

После убедительной победы партии "Тиса" на выборах 12 апреля "Фидес" сможет направить в новую Национальную ассамблею в общей сложности 42 представителя из своего общенационального списка.

Председатель партии "Тиса" и будущий премьер-министр Петер Мадьяр почти сразу отреагировал на заявление Виктора Орбана.

Он написал в Facebook следующее: «“Храбрый” уличный боец по-прежнему не способен на одно: взять на себя ответственность... С мафиозным боссом не может быть демократической оппозиции».

Орбан возглавляет "Фидес" в общей сложности почти три десятилетия, с небольшим перерывом, и является ее президентом без перерыва с 2003 года.

