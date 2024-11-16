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Сьогодні, 12:00

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав переглянути санкції проти Росії

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что надо отменить некоторые введённые против России санкции, чтобы снизить цены на электроэнергию и газ в Европе, а также обеспечить конкурентоспособность европейских компаний. Такое заявление он сделал в эфире венгерского радио. 

«Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что цены на энергоносители не упадут при нынешней политике санкций», — сказал Орбан. 

По его словам, американские компании платят за газ и электричество лишь четверть того, что платят их европейские конкуренты. Орбан назвал это «недостатком, который невозможно компенсировать никаким другим способом».


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