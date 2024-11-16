Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что надо отменить некоторые введённые против России санкции, чтобы снизить цены на электроэнергию и газ в Европе, а также обеспечить конкурентоспособность европейских компаний. Такое заявление он сделал в эфире венгерского радио.

«Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что цены на энергоносители не упадут при нынешней политике санкций», — сказал Орбан.

По его словам, американские компании платят за газ и электричество лишь четверть того, что платят их европейские конкуренты. Орбан назвал это «недостатком, который невозможно компенсировать никаким другим способом».





Источник