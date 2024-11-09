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Сьогодні, 12:00

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан прокоментував розмову із президентом Зеленським

Категорія: Новини / Політика

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Президент Украины отверг идею обсуждения перемирия с Россией, которую продвигает Виктор Орбан. Зеленский заявил на саммите в Будапеште, что делать "уступки Путину" "неприемлемо для Украины и неприемлемо для всей Европы".

На фоне победы Дональда Трампа на выборах в США европейцы обсуждают собственную безопасность и перспективы поддержки Украины, которая может в ближайшие месяцы лишиться своего главного поставщика оружия и финансирования.

Принимающий у себя саммит Европейского политического сообщества премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер ЕС, наиболее симпатизирующий Трампу (и Путину), повторно призвал к "перемирию", чтобы "дать враждующим сторонам пространство и время для контактов и начала мирных переговоров".


Премьер Венгрии Виктор Орбан прокомментировал разговор с президентом Зеленским: 

"Я пытался объяснить их президенту: «Пожалуйста, мой друг, время не на вашей стороне, я готов помочь вам, готов посодействовать прекращению огня, а затем помочь достичь приемлемого мира. Но Зеленский ответил: «Виктор, у меня другое мнение. Время на нашей стороне». Я сказал: «Спасибо, президент. Моя миссия завершена»".

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