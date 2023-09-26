Орбан отреагировал на иск Украины в ВТО, поданный в том числе против Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет Еврокомиссию и Украину в обмане — из-за ситуации с украинским зерном: по словам Орбана, далеко не вся сельхозпродукция, предназначенная для транзита, достигает пункта назначения.

Ранее Еврокомиссия отменила действовавший несколько месяцев запрет на импорт украинского зерна в ЕС; но Венгрия, Словакия и Польша его продлили, из-за чего Киев подал иск в ВТО.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

«Давайте скажем прямо: они нас обманули. Украинское зерно не везут дальше в Африку. Они продают его здесь, в Венгрии, дешевле, чем зерно венгерских производителей, вытесняя отечественное зерно с нашего собственного рынка. Именно поэтому вместе с Польшей и Словакией мы распорядились запретить импорт украинских сельскохозяйственных продуктов».

Кроме того, Орбан заявил, что откажется поддерживать Украину в вопросах членства в ЕС и НАТО до тех пор, пока не будут расширены права закарпатских венгров. Правительство Орбана регулярно обвиняет Киев в курсе на насильственную украинизацию венгроязычного меньшинства.