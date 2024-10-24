Орбан провёл параллели между нынешней ситуацией и 1956 годом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в стремлении сместить его правительство: об этом он заявил в Будапеште на манифестации, посвящённой годовщине антикоммунистического восстания 1956 года, проведя параллели между теми событиями и нынешней ситуацией.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

«Они в Брюсселе объявили, что избавятся от национального правительства Венгрии. Они также объявили, что хотят повесить на шею стране марионеточное правительство. И снова возникает старый вопрос: склониться ли нам перед чужой волей, на этот раз перед волей Брюсселя, или сопротивляться ей? Это серьёзное решение, которое предстоит принять Венгрии. Я предлагаю, чтобы наш ответ был таким же однозначным, как в 1956 году».

Ведущая оппозиционная сила страны, партия «Уважение и свобода» провела собственный митинг, на котором её лидеры обвинили Орбана в пророссийском политическом курсе.

Петер Мадьяр, лидер партии «Уважение и свобода»:

«У нас всё ещё есть лидеры, которые обвиняют другие нации в том, что они защищают себя от нападения тех же самых русских, которые пытали и убили сотни борцов за свободу Венгрии в 1956 году и в последующие годы».

Габор Танач, Euronews:

«В честь венгерской революции 1956 года в Будапеште состоялись всего два крупных политических митинга: правящей партии ФИДЕС и партии «Тиса». У последних был повод для праздника: впервые в истории в одном из опросов их рейтинг превысил показатели правящей ФИДЕС».





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