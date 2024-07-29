Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что мир в войне РФ против Украины может быть принесен только извне.

Об этом он сказал в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, основные тезисы выступления приводит HVG.hu, сообщает "Европейская правда".

По словам Орбана, стороны несут жестокие потери в войне, которые исчисляются сотнями тысяч, но не желают договариваться.

На это, по его мнению, есть две причины: обе страны верят, что могут победить, и хотят воевать до тех пор, пока не победят.

"С другой стороны, потому что обе стороны подпитываются собственной правдой. Украинцы верят в самооборону, по мнению россиян, в Украине были серьезные военные разработки НАТО, и они не хотят видеть войска и оружие НАТО на границе, они видят спровоцированную войну", – цитирует Орбана венгерский портал.

"Они не сдадутся, это ведет непосредственно к эскалации, а мир может быть принесен только извне", – заявил премьер Венгрии.

Ранее Виктор Орбан заявил, что продолжит свою "мирную миссию", несмотря на критику со стороны Европейского Союза.

Как известно, в начале июля Орбан посетил Киев, а после этого – Москву и Пекин. В ЕС осудили эти "вояжи", особенно на фоне председательства Венгрии в Совете ЕС.

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