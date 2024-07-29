Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что мир в войне РФ против Украины может быть принесен только извне.
Об этом он сказал в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, основные тезисы выступления приводит HVG.hu, сообщает "Европейская правда".
По словам Орбана, стороны несут жестокие потери в войне, которые исчисляются сотнями тысяч, но не желают договариваться.
На это, по его мнению, есть две причины: обе страны верят, что могут победить, и хотят воевать до тех пор, пока не победят.
Ранее Виктор Орбан заявил, что продолжит свою "мирную миссию", несмотря на критику со стороны Европейского Союза.
Как известно, в начале июля Орбан посетил Киев, а после этого – Москву и Пекин. В ЕС осудили эти "вояжи", особенно на фоне председательства Венгрии в Совете ЕС.
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