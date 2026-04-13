Оппозиционная партия "Тиса" лидирует на парламентских выборах в Венгрии после обработки двух третей голосов. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение.

По предварительным данным, на парламентских выборах в Венгрии лидирует проевропейская и правоцентристская партия "Тиса" Петера Мадьяра. Как сообщает Национальный избирательный офис Венгрии, после обработки 72,44% бюллетеней "Тиса" получает 138 из 199 мандатов.

Большинство в две трети позволило бы партии вносить изменения в Конституцию и ключевые законы.

Консервативная "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, пока получает лишь 54 места. Еще семь мандатов могут достаться ультраправому "Нашему отечество".

Результаты выборов еще могут измениться в ходе дальнейшего подсчета голосов.

Между тем Петер Мадьяр заявил, что Виктор Орбан уже поздравил его с победой.

"Результаты выборов, хотя и не окончательные, понятны и ясны. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравляю победившую партию", – заявил Виктор Орбан, выступая с речью перед своими союзниками.

Он также добавил, что его партия "Фидес" будет служить Венгрии, находясь в оппозиции.

"Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее", – написала в соцсети Х председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Одним из первых лидеров Петера Мадьяра поздравил президент Франции Эммануэль Макрон. "Франция приветствует победу демократического участия, приверженности венгерского народа ценностям Европейского союза и победу для Венгрии в Европе", – написал он в соцсети Х.

На нынешних выборах в Венгрии был побит рекорд по явке – она составила 74,23%. На прошлых выборах в 2022 году она составила 62,92%, а предыдущий рекорд в 73,51% был достигнут в 2002-м.

Окончательно подсчитать голоса, согласно венгерским законам, должны не позднее субботы 18 апреля.





