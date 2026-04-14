Победивший на выборах в Венгрии Петер Мадьяр заявил, что будет вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, о поставках энергоресурсов. Об этом он сказал в интервью венгерской газете Népszava.
“Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость от России также сохранится. Мы будем вести переговоры”, — заявил Мадьяр.
При этом он добавил, что не собирается идти на дружеский диалог. А также отметил, что в этом диалоге с российской стороной не желает представлять интересы Украины. ”Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии”, — подчеркнул Мадьяр.
Тем временем Украина отменяет рекомендации своим гражданам воздержаться от поездок в Венгрию “в связи с завершением вчера избирательной кампании”. Об этом написал в Фейсбуке глава украинского МИД Андрей Сибига.
“Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями в отношении Украины, уже позади. А значит, утратили свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения”, — отметил Сибига.
По его словам, Киев рассчитывает на нормализацию отношений, а результаты выборов “ознаменовали поражение политики шантажа и антиукраинской пропаганды”.