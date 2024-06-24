Оптовые цены производителей промышленной продукции в мае 2024 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 14,8%. Цены в пределах Украины выросли на 17,0%, за пределы Украины – на 4,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 11,0%, в том числе в пределах Украины – на 8,1%, за пределы Украины – на 18,6%.

Больше всего выросли цены в производстве мяса – на 17,9%, в том числе внутри Украины – на 18,2% и производстве молочных продуктов – на 12,9%, в т.ч. внутри Украины – на 12,2%.