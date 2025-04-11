После того, как Владимир Зеленский заявил, что у него есть доказательства того, что по меньшей мере 155 граждан Китая воюют на стороне России на украинской территории, Пекин выступил с опровержением

Китай отверг высказывания президента Владимира Зеленского, в которых он утверждал, что официальные лица в Пекине знают о том, что китайские граждане воюют на стороне России в Украине.

На пресс-конференции в Пекине представитель Министерства иностранных дел Линь Цзянь назвал эти заявления "безответственными высказываниями".

"Мы советуем соответствующим сторонам правильно и четко признать роль Китая", - сказал Линь журналистам, не называя напрямую ни Зеленского, ни Украину.

Лин сказал, что Пекин всегда советует своим гражданам избегать любых иностранных конфликтов и, в частности, не рекомендует китайским гражданам присоединяться к иностранным военным операциям.

Упрек прозвучал после того, как в среду Зеленский заявил, что у Украины есть доказательства того, что по меньшей мере 155 граждан Китая воюют на стороне России на украинской территории.

За день до этого президент Украины объявил, что военные его страны захватили двух китайцев в плен на поле боя.

После их захвата Зеленский заявил, что официальные лица в Пекине знают о российской кампании по вербовке китайских наемников, но не предоставил никаких доказательств, подкрепляющих это утверждение. Однако он не стал утверждать, что китайское правительство санкционировало участие наемников в войне.

Зеленский заявил, что Украина располагает паспортными данными 155 китайских граждан, воюющих на стороне российской армии, и что в Киеве считают, "что их гораздо больше".

Он поделился с журналистами документами, в которых указаны имена, номера паспортов и личные данные предполагаемых китайских бойцов, в том числе время их прибытия в Россию для прохождения военной подготовки и отбытия на службу.

Китай оказывает значительную дипломатическую поддержку России с тех пор, как она начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Хотя Пекин всегда сохранял нейтралитет в этом конфликте, Россия, как и Украина, широко использует компоненты китайского производства для производства вооружений.

Обе стороны применяют беспилотники Mavic, произведенные шэньчжэньской технологической компанией DJI, хотя Украина предприняла шаги, чтобы уменьшить свою зависимость от оборудования из Китая.

Считается, что Китай также не предоставлял России военных или оружие.

В то же время Иран напрямую поставляет России беспилотники, а официальные лица США и Южной Кореи утверждают, что Северная Корея отправила тысячи военнослужащих и боеприпасы, чтобы помочь России на поле боя.

В последние годы напряженность в отношениях между США и Китаем усилилась: споры касаются геополитического влияния, технологий и торговли, а в последнее время - эскалации пошлин на импорт.

Зеленский сказал, что американские чиновники выразили "удивление", когда им сообщили о присутствии китайских наемников в Украине.

Президент США Дональд Трамп пытается выполнить свое прошлогоднее предвыборное обещание быстро положить конец войне в Украине, но эти усилия не увенчались успехом.

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