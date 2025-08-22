Правительство согласовало законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил пересечения границы в условиях военного положения и сроков пребывания за пределами Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Законопроект направлен на усиление контроля за выездом мужчин призывного возраста во время войны, чтобы предотвратить незаконную миграцию и нарушения правил, установленных государством.

Что подразумевает документ?

Уголовная ответственность. Законопроект дополнит статью 332 Уголовного кодекса, вводя ответственность за незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска через государственную границу в условиях военного или чрезвычайного положения. Также усилят ответственность за препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение.

Законопроект дополнит статью 332 Уголовного кодекса, вводя ответственность за незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска через государственную границу в условиях военного или чрезвычайного положения. Также усилят ответственность за препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение. Новая обязанность. Предлагается установить обязанность соблюдения военнообязанных (призывников, резервистов) срока пребывания за пределами Украины.

Предлагается установить обязанность соблюдения военнообязанных (призывников, резервистов) срока пребывания за пределами Украины. Ужесточение контроля. Полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях за незаконное пересечение границы передадут органам охраны государственной границы.

Полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях за незаконное пересечение границы передадут органам охраны государственной границы. Отмена старой статьи. Статья 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях будет исключена из-за ее неэффективности и частичной неконституционности.

Напомним, 25 июля президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Военное положение и мобилизация будут продолжаться еще в течение 90 дней: с 7 августа 2025 года по 5 ноября 2025 года.