5-го ноября на территории Свято-Успенского мужского монастыря состоялось собрание благочинных Одесской епархии Украинской Православной Церкви под председательством Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского. В заседании также приняли участие викарные архиереи и игумении женских монастырей.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор, где ознакомился с ходом реставрационных работ и вручил помощнику настоятеля протоиерею Мирославу Вдодовичу орден князя Ярослава Мудрого — за неутомимый труд на благо Церкви Христовой и за значительный вклад в восстановление собора.

31-го октября архиепископ Южненский Диодор совершил Божественную литургию в храме села Красноселка Одесского района в сослужении настоятеля храма протоиерея Александра Волконского и духовенства Южненского благочиния. В этот день новый величественный храм, посвященный апостолу и евангелисту Луке, отметил престольный праздник.

6-го ноября Церковь почитает память иконы, название которой в трех словах описывает всю милость Пресвятой Богородицы к каждому человеку, переживающему крайнюю печаль, горесть, страдание. Этот образ Божией Матери именуется «Всех скорбящих Радость». В день его празднования в храме Одесской епархии, освященном в честь иконы, Божественную литургию совершил архиепископ Арцизский Виктор в сослужении духовенства города.

4-го ноября, в день памяти иконы Божией Матери «Казанская», была совершена праздничная Божественная литургия в храме в честь Казанского образа на Одесской Пересыпи – одного из старейших храмов нашего города. За богослужением вознесли искренние молитвы о мире в Украине, о наших защитниках, раненых и пленных, о всех пострадавших от военных действий.

В Димитриевскую родительскую субботу, 1-го ноября, вся Церковь вознесла молитвы об усопших, о тех, кто уже не в силах помочь себе сам. В этот день особой любви и памяти о тех, кто ушел от нас, но нуждается в нашей молитвенной помощи, в храмах совершили заупокойные богослужения. В Свято-Успенском кафедральном соборе панихиду возглавил настоятель протоиерей Иоанн Желиховский.

Ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко совершил панихиду в надвратном храме Свято-Успенского Одесского мужского монастыря, освященном в честь святых мучеников-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Дорогие братья и сестры!

Сегодня хочу поговорить о том, без чего христианство теряет саму суть — о любви к Богу. Мы часто слышим эти слова, произносим их, молимся, говоря: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя» — но понимаем ли, что значит любить Бога?

Любовь к Богу — это не чувство восторга, не порыв эмоций, не мгновенная радость от молитвы. Это — жизнь в верности. Это когда человек старается делать то, что угодно Богу, даже тогда, когда трудно, даже тогда, когда никто не видит. Это любовь, проверенная делом. Христос сказал: «Если любите Меня — соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14,15).

Любовь к Богу начинается не на словах, а в том, чтобы не предать, не согрешить сознательно, не пройти мимо нуждающегося, не затаить злобы. Мы часто ищем, где Бог, почему Он не отвечает, почему не помогает. А может быть, вопрос должен звучать иначе: а где наша любовь к Нему? Когда сердце холодно к молитве, когда в храме стоим телом, но не душой — не потому ли Господь кажется далеким? Ведь любовь требует присутствия — внимательного, живого, сердечного.

Подумайте: когда мы любим человека, мы хотим с ним быть, слушать его, радовать, жертвовать ради него. Разве может быть иначе с Богом? Любящий Бога не делит жизнь на «духовную» и «обычную» — вся его жизнь становится храмом, каждое дело — молитвой.

И чем больше человек открывает сердце Богу, тем яснее понимает: все, что есть доброе в жизни — от Него, и без Него все теряет смысл. Любовь к Богу — это свет, который согревает и нашу любовь к людям. Ведь кто любит Бога, не может ненавидеть брата своего.

Давайте, братья и сестры, учиться этой любви: не по вдохновению, а по верности; не по чувству, а по выбору сердца. Пусть в нас живет постоянное стремление — быть с Богом, слушать Его, служить Ему. И тогда наша жизнь станет не просто правильной — она станет святой.

Потому что любящий Бога человек уже стоит у врат Царствия Небесного.