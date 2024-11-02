



27-го октября 2024-го года, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцов VII Вселенского собора, Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел принял участие в Божественной литургии, которую возглавил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Благовещенском соборе Киева. Перед началом литургии был совершен чин исповедания веры архимандрита Анастасия (Бедникова), наместника Свято-Пантелеимоновского Одесского мужского монастыря, - избранного и нареченного епископом Овидиопольским, викарием Одесской епархии.

26-го октября, в день праздника Иверской иконы Божией Матери, архиепископ Южненский Диодор в сослужении многочисленного духовенства города Одессы возглавил праздничную Божественную литургию в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре.

Викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор совершил праздничную Божественную литургию в храме святого апостола и евангелиста Луки в селе Красноселка Южненского благочиния.

31-го октября новый величественный храм, посвященный апостолу и евангелисту Луке, отметил малую Пасху – свой престольный день. 27-го октября викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор совершил чин освящения храма и Божественную литургию в Свято-Успенском храме села Александровка Одесского района в сослужении духовенства благочиния.

31-го октября архиепископ Арцизский Виктор совершил освящение часовни в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, расположенной в селе Прилиманское Одесского района.

Кто примет Меня, тот принимает Пославшего Меня, сказал Господь (Лк. 9, 48); а Пославший Его - Бог, следовательно, кто исповедует Господа, тот Бога исповедует, а кто не исповедует Его, тот и Бога не исповедует. Скажешь: «я исповедаю Христа великим, премудрым, всемирным учителем». Нет, исповедуй Его так, как Он Сам говорит о Себе, что Он и Отец едино суть, единого Божеского естества Лица, раздельные, но единочестные и сопрестольные. Кто не исповедует так, тот, как бы ни величал Господа, все одно, что не исповедует Его, а не будучи исповедником Его, не исповедует и Отца, не исповедует Бога. Потому, каким почитающим Бога ни выказывай себя, ты не богочтец, когда не исповедуешь Господа Иисуса Христа Сыном Божиим Единородным, нас ради воплотившимся и Своей крестной смертью нас спасшим. Не все одно - какого Бога исповедать, лишь бы исповедать: поклонявшиеся солнцу и звездам, или вымышленным существам, не называются богочтецами, потому что не то почитали Богом, что есть Бог. Так и тот, кто Господа не исповедует, не богочтец, потому что не того Бога исповедует, который истинный Бог. Истинный Бог не есть без Сына, совечного и собезначального. Потому, коль скоро не исповедуешь Сына, не исповедуешь Бога истинного. Какая цена твоего исповедания - один Бог рассудит, но так как нам Бог открыт Богом истинным, то помимо этого откровения нельзя иметь Бога истинного.