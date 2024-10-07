ТЕО 753 Ведущий - протоиерей Олег Спицын

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

29-го сентября, в день обретения мощей преподобного Кукши, Одесского чудотворца, совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский

1-го октября совершил Великое освящение храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» в женском монастыре села Холодная Балка в Одесском районе.

2-го октября митрополит Одесский и Измаильский Агафангел принял в Спасо-Преображенском кафедральном соборе группу итальянских парламентариев во главе с вице-премьером палаты депутатов Джорджо Муле, возглавляющим секцию межпарламентского сотрудничества «Италия-Украина». Владыка митрополит и члены итальянской делегации обсудили возможность ускорения восстановительных работ в соборе.

30-го сентября в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре состоялся молебен по случаю празднования 175-летия со дня рождения и 30-летия со дня прославления преподобного Гавриила Афонского. Молебен возглавил митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

30-го сентября архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии, совершил праздничную Божественную литургию в селе Корсунцы в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В этот же день община храма в честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Сахарном поселке Одессы отпраздновала свой престольный праздник.