Климатические угрозы нарастают быстрее, чем европейские местные власти адаптируются к ним, свидетельствует опрос Eurocities. Несмотря на то, что изменение климата - один из приоритетов для большинства опрошенных мэров 54 городов, в 1/5 из них нет спецкоманды по адаптации к экстремальной погоде.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), Европа - самый быстрорастущий континент в мире, а экстремальные погодные явления, согласно прогнозам, будут лишь усиливаться.

Тепловые волны, наводнения и засухи - в первой тройке городских климатических рисков. Более 75 % европейцев живут в городах, что ставит их на передний край борьбы с изменением климата.

В исследовании Eurocities проанализирована ситуация в 54 городах 17 европейских стран, включая Португалию, Италию, Германию, Испанию и Францию.

80 % опрошенных муниципалитетов заявили, что разработали или разрабатывают план реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с климатом.

В то же время 78 % городов разработали или разрабатывают систему раннего предупреждения, чтобы оповещать жителей о климатических угрозах.

Что касается зданий, то в 81 % городов разработаны или разрабатываются строительные нормы для новых объектов, ориентированные на устойчивость; 56 % городов проводят оценки климатических рисков каждые два-три года.

При этом 13 % не ограничивают застройку в районах, подверженных наводнениям.

Кто финансирует климатическую устойчивость в городах?

По данным опроса Eurocities Pulse Mayors, действия в области климата остаются приоритетом в 2025 году для почти 100 мэров, причем более половины из них выбирают его уже третий год подряд.

Несмотря на то, что в 61 % европейских городов до 10 сотрудников занимаются вопросами адаптации к климату, в 19 % городов таких сотрудников просто нет.

Недостаток финансирования, ограниченное число сотрудников и отсутствие координации между ведомствами - основные проблемы, препятствующие улучшению планирования на случай чрезвычайных ситуаций.

Муниципальные доходы (87 %) и финансирование ЕС (83 %) - наиболее доступные источники традиционного финансирования для адаптации в городах.

"Города Европы работают над защитой людей и инфраструктуры, но они не могут сделать это в одиночку, - говорит Харис Дукас, мэр Афин. - Им срочно нужна более мощная и долгосрочная поддержка на национальном уровне и со стороны ЕС, особенно финансирование и наращивание потенциала, чтобы обеспечить устойчивость операций, активов и пространства к реалистичным климатическим сценариям, защищая города и их граждан от растущих угроз".