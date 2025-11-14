Вследствие российских обстрелов энергетических объектов часть оборудования, которое ранее позволяло регулировать напряжение тока в сети и обеспечивать его стабильность, повреждено или уничтожено.

Из-за этого жители многих регионов Украины наблюдают перепад напряжения в электросети. В Полтаве именно поэтому в жилых домах массово остановились лифты.

Перепады напряжения создают риск повреждения бытовых приборов: от перегрева элементов питания до сбоев в электронике и выхода техники из строя.

Как уберечь свои электроприборы от перепада напряжения и что делать во время отключений света?

Что такое перепад напряжения

Перепад напряжения – это увеличение или уменьшение уровня напряжения в электросети от номинального значения (с 1 июля 2025 года это 230 вольт ±10%).

В большинстве электроприборов мощность (произведение силы тока на напряжение) считается постоянной величиной, поскольку они должны потреблять одинаковое количество энергии.

Соответственно, чтобы мощность была постоянной, колебаться будет либо напряжение, либо сила тока. Например, во время аварийного отключения электроэнергии падает сила тока, следовательно напряжение в это время растет (так в сети и появляются те самые условно 270 вольт).

Бытовые потребители в своих квартирах имеют фазное напряжение 230 вольт (с проводниками "фаза" и "ноль"). В случае аварийной ситуации "ноль" может оборваться, и на его месте появится вторая "фаза". А между двумя фазами напряжение равно 400 вольт.

Почему происходят перепады напряжения

Перепады напряжения происходят из-за нестабильности работы энергосистемы, которая возникла после повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко (сейчас он руководит этой государственной компанией) в интервью ЭП ранее объяснял, что Украина потеряла способы регулирования напряжения в энергосистеме.

"К сожалению, ситуация складывается так, что вариант снизить напряжение – это отключить магистральную сеть. Отключаешь магистральную сеть – не можешь передать электроэнергию потребителю. Поэтому длительный период в 2023 году сеть с подстанциями напряжением 330 киловольт работала с напряжением 400 киловольт", – отмечал он.

В сетях облэнерго уровень напряжения тоже поднялся и средств его компенсации нет. "Единственный вариант – восстановить оборудование, которое потеряли в результате обстрелов. Выровнять ситуацию мог бы рост потребления, но мы не можем себе этого позволить, потому что нечем его покрыть", – объяснял Зайченко.

Уменьшение напряжения происходит из-за роста потребления электроэнергии. Например, когда появляется свет, потребители начинаются использовать несколько электроприборов одновременно – запускать стирку, пылесосить, готовить еду.

В это время растет сила тока, а значит, чтобы мощность осталась стабильной, должно снизиться напряжение. Так у потребителей и появляется условно 190 вольт вместо 230.

Как защитить электроприборы от перепадов напряжения

Самое простое, что можно сделать, чтобы уберечь свои электроприборы от резких перепадов напряжения, – выключать их из розетки во время действия графиков отключений. Приборы могут выйти из строя именно в момент восстановления электроснабжения. Так происходит из-за того, что много электроприборов одновременно начинают присоединяться к сети, ток растет, а напряжение соответственно падает.

Для того, чтобы защитить свои приборы от резких перепадов, на помощь придет реле напряжения – это устройство, которое контролирует уровень напряжения в электросети и выключает питание, если напряжение отклоняется от нормы.

Когда напряжение возвращается к нормальному диапазону, реле снова автоматически подключает потребителей. Таким образом, реле не выравнивает напряжение, а предотвращает попадание "опасного" напряжения к электроприборам.

Реле можно поставить как на конкретную розетку, так и на "входе" в квартиру на щитке. Приобрести такое устройство можно в магазинах техники и на маркетплейсах.

Сколько стоят реле напряжения

Для того, чтобы не только защитить приборы от перепадов напряжения, но и обеспечить их работу при этом, понадобится стабилизатор напряжения – устройство, которое выравнивает напряжение в сети, поддерживая его на постоянном уровне, даже если на входе оно колеблется.

Стабилизатор измеряет входное напряжение: если оно не соответствует установленным нормам, то прибор поднимает или опускает напряжение соответственно. Таким образом электроприборы получают постоянное постоянное, безопасное напряжение.

Сколько стоят стабилизатор напряжения

Стабилизатор напряжения на всю квартиру имеет немалый размер – примерно как газовый котел – и монтируется рядом со щитком на стену. При выборе стабилизатора необходимо учесть ориентировочный объем потребления электроэнергии – для квартиры в многоквартирном доме с газом может хватить 5 кВт, для частного дома с электрическим отоплением – 30 кВт.

Существуют также стабилизаторы меньшего размера, но их можно поставить на конкретную розетку. Например для холодильника мощность устройства должна составлять 1,5 кВт. Такое устройство компактнее и дешевле.





