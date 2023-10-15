Начиная с 1 ноября, тарифы на электроэнергию будут увеличены для некоторых категорий небытовых потребителей. Эти изменения в тарифах применяются ежемесячно в соответствии с решением НКРЭКУ.

Источник: Yasno.

Подробности: Повышение стоимости электроэнергии для указанных категорий будет следующим:

Для малых небытовых потребителей, подключенных к сетям ЧАО "ДТЭК Киевские электросети":

1 класс напряжения – увеличится до 638,618 гривен.

2 класс напряжения – увеличится до 704,870 гривен.

Для малых небытовых потребителей, подключенных к сетям ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети":

1 класс напряжения – увеличится до 661,579 гривен.

2 класс напряжения – увеличится до 790,888 гривен.

Для малых небытовых потребителей, подключенных к сетям ПАО "Укрзализныця":

1 класс напряжения – увеличится до 668,960 гривен.

2 класс напряжения – увеличится до 843,449 гривен.

Компания сообщила, что клиенты, не согласные с новыми тарифами, имеют возможность расторгнуть договоры.

Детали: Что касается бытовых потребителей, США рекомендовали украинскому правительству либерализовать тарифы на электроэнергию и газ, что предполагает предоставление коммунальных услуг на рыночных условиях. Министр социальной политики, Оксана Жолнович, выразила готовность властей пересмотреть цены и обеспечить субсидии для наиболее уязвимых категорий населения.

Почему разговоры про предоставление коммунальных услуг на рыночных условиях это ложь? Потому, что рынок предполагает свободу выбора потребителя и в этой конкуренции "невидимая рука рынка" якобы регулирует цены, почему якобы, а потому, что картельный сговор продавцов никто не отменял. В случае же с предоставлением коммунальных услуг, мы не имеем дела даже с иллюзией выбора, мы имеем дело с монополистом. Который произвольно взвинчивает цены. Так и живем...

Для экономии на счетах за электроэнергию украинцам рекомендуется установить двухзонный счетчик, который позволяет использовать электроэнергию по более низким тарифам в ночное время. Киловатты, потребленные с 23:00 до 7:00, будут оплачиваться по более низкой ставке - 1,32 гривны, вместо обычных 2,64 гривны.