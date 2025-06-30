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230 вольтів замість 220: в Україні з 1 липня змінюються стандарти напруги в електромережі

Категория: Новини / Історія та суспільство

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С 1 июля 2025 года в Украине вступает в силу обновленный стандарт напряжения в электросетях – 230/400 В вместо нынешних 220/380 В. Это предусмотрено постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает LIGA.net.

Ключевым новшеством является установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В, то есть ±10% от номинального значения 230 В. Ранее диапазон был менее определенным, что затрудняло фиксацию нарушений и защиту прав потребителей.

"Ожидается, что эти изменения положительно повлияют на качество электроснабжения", – отмечают в НКРЕКП.

 

Что изменится для потребителей

Более стабильное напряжение означает меньший риск для бытовой техники, часто выходившей из строя из-за перенапряжения или пониженных показателей.

Сократится потребность в использовании стабилизаторов и защитных устройств.

Энергоэффективность повысится – приборы будут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и чрезмерного потребления.

Большинство современной техники, особенно импортной, уже давно проектируется под стандарт 230 В. Переход на европейский стандарт в Украине позволит избежать проблем совместимости и повысит надежность электроснабжения.

 

Напомним, в феврале 2025 года стало известно, что НКРЭКУ  впервые начала расследование в отношении манипуляций компании на энергетическом рынке.

НКРЭКУ изменит тарифы на распределение электроэнергии с 2026 года. Будет три класса напряжения вместо двух.




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