 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 14:00

Інфоксводоканал: з 1 червня змінюються тарифи на воду

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг с 1 июня 2024 года установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для некоторых категорий потребителей филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс»:

Централизованное водоснабжение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, – 8,66 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость);
  • другим потребителям, кроме населения – 23,02 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость)

Централизованное водоотведение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, – 6,99 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость);
  • другим потребителям, кроме населения – 19,12 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость).

При этом, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения не изменились и действуют на уровне тарифов по состоянию на 24 февраля 2022 года:

  • на централизованное водоснабжение – 14,93 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость);
  • на централизованное водоотведение – 14,37 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость).

Постановление, которым установлены вышеуказанные тарифы, обнародовано на официальном веб-сайте Регулятора и вступает в силу 01.06.2024 г.




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 