Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг с 1 июня 2024 года установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для некоторых категорий потребителей филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс»:

Централизованное водоснабжение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, – 8,66 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения – 23,02 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость)

Централизованное водоотведение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, – 6,99 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения – 19,12 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость).

При этом, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения не изменились и действуют на уровне тарифов по состоянию на 24 февраля 2022 года:

на централизованное водоснабжение – 14,93 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость);

на централизованное водоотведение – 14,37 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость).

Постановление, которым установлены вышеуказанные тарифы, обнародовано на официальном веб-сайте Регулятора и вступает в силу 01.06.2024 г.