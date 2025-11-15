В Венеции и на западе провинции Хунань (Китай) ремесленники поддерживают вековые ремёсла — от изготовления масок до вышивки народности мяо, сохраняя традиции в быстро модернизирующемся мире.

Будучи когда-то одним из богатейших городов на Земле, Венеция на протяжении столетий была важнейшим центром обмена между Востоком и Западом, и это наследие до сих пор заметно в её искусстве и символике.

В мастерской Ca' Macana эксперт по изготовлению масок Давиде Беллони сохраняет древнее венецианское ремесло изготовления масок вручную, сочетая историческую иконографию с современными фантастическими дизайнами. На протяжении столетий маски предоставляли венецианцам возможность скрывать свою идентичность и классовую принадлежность, а сегодня они остаются ярким выражением креативности.

На другом конце света, в китайской провинции Хунань, Егор Шишов, ведущий программы Inheritors на канале CGTN, встречается с И Хуа, мастером вышивки народности мяо. «В культуре мяо свадебные платья сотканы с благословениями, передаваемыми из поколения в поколение, «семейная любовь, вышитая красным», — объясняет мастер И. За каждым узором скрывается история, хранящая память и миграцию посредством цвета и формы.

В Венеции новое исследование профессора Джильберто Артиоли из Падуанского университета выявило неожиданную связь между двумя мирами: химический анализ показывает, что самый известный символ Венеции — лев Святого Марка — был отлит из китайской меди за сотни лет до путешествий Марко Поло.





