Высший антикоррупционный суд получил залоги за работниц "бэк-офиса" по отмыванию средств вокруг "Энергоатома", Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

Об этом сообщили источники ЭП в антикоррупционных органах.

На счета ВАКС поступило 12 миллионов гривен за Зорину и 25 миллионов за Устименко.

Фигурантки "дела Миндича" взяли на себя обязательства появляться по каждому требованию суда; не покидать территорию Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении места жительства или работы; воздерживаться от контактов со свидетелями; передать загранпаспорт.

Ранее представители Зориной отмечали, что средств на внесение залога у них не было.

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало третью часть расследования крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры отметили, что организатор схемы отмывания средств вокруг "Энергоатома" и близкий друг президента Владимира Зеленского Тимур Миндич строил влияние на экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко благодаря связям с Зеленским.

Прокуроры также отметили, что Тимур Миндич оказывал влияние на экс-министра обороны Рустема Умерова.

За несколько часов до обысков НАБУ Миндич успел выехать из страны.

Людмиле Зориной инкриминируют "участие в преступной организации и присвоении более полутора миллионов гривен".

Лесю Устименко, в то же время, подозревают в хищении и легализации средств на более 145 миллионов гривен.





Источник