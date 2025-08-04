Национальное антикоррупционное бюро расследует дело по оформлению на работу в "Нафтогаз Украины" охраны и домашнего персонала экс-вице-премьер-министра Алексея Чернышева, когда он был главой предприятия.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что по их данным, эти должности предусматривали зарплату не менее 300 тысяч грн в месяц и бронирование от мобилизации.

Источники сообщают, что данная ситуация упоминалась в постановлении суда, согласно которому у Чернышова в июне прошли обыски. Однако в связи с принятием закона, который ликвидировал независимость антикоррупционных органов, НАБУ приостановили расследование этого эпизода, по информации источников.

Напомним:

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов, который ранее был министром развития общин и территорий, получил подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

НАБУ и САП попросил Высший антикоррупционный суд применить в отношении вице-премьер-министра Алексея Чернышева меру пресечения в виде залога 120 млн грн.





Кроме этого, САП также требует от него прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы, не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда и тому подобное.





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