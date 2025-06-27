НАБУ и САП просят Высший антикоррупционный суд применить в отношении вице-премьер-министра Алексея Чернышова, который был министром развития общин и территорий, меру пресечения в виде залога 120 млн грн. Также ходатайствуют об отстранении его от должности.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает пресс-служба САП.

Кроме этого, САП также требует возложения на фигуранта таких обязанностей:

- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

- не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- носить электронное средство контроля.

В САП отметили, что применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле, а также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях.

В частности, учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней.

Если подозреваемый не выполнит обязанности, а также если нарушит условия меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую.

Напомним:

Ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов, который ранее был министром развития общин и территорий, получил подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

НАБУ сообщило, что он стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

Суд перенес заседание по избранию меры пресечения вице-премьер-министру национального единства Алексею Чернышову на 27 июня.