По информации источников УП, семья вице-премьера – министра национального единства Алексея Чернышова выехала из Украины.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По информации источников, 19 июня выехал сын Чернышова, 20 июня – жена.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Чернышову.

Что предшествовало: Ранее в субботу нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил источник УП.

Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.

Сегодня вице-премьер – министр национального единства Алексей Чернышов все таки прилетел и сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине.

Источник: Чернышов в Facebook, источник УП

Прямая речь: "Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым СМИ стала неожиданно популярной) завершена. Завтра – возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС".

Учитывая, что семья уже заграницей, есть подозрение, что и Алексей Чернышов, без особого шума, со временем отбудет туда же, при этом, его отъезд не будет уже таким скандальным. Читайте также: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов

Предыстория:

13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.

бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. 18 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Володина – его взяли под стражу на 60 дней, до 17 августа, с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.

По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.

Сейчас вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов находится за границей, в его пресс-службе говорят, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза".

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