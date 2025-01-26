Кабинет министров Украины создал Агентство национального единства. Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, Агентство, как и недавно созданное Министерство национального единства, будет стимулировать граждан возвращаться в Украину.

При этом планируется усиливать связь с Украиной и привлекать к поддержке украинцев за границей. Также будет консультирование украинцев, проживающих за рубежом, о программах поддержки и оказания помощи в решении проблемных вопросов, решение комплексных проблем при возвращении граждан в Украину, а также содействие интеграции Украины в мировое пространство.

Отмечается, что подчиняться Агентство будет не Министерству единства, а Министерству экономики.

«Это важный этап в деятельности ведомства, который открывает новые возможности для эффективной работы с нашими гражданами. Это позволит более системно заниматься вопросами интеграции, социальной адаптации, сохранения национальной идентичности украинцев, которые были вынуждены временно покинуть дома», — отметил министр национального единства Украины Алексей Чернышов.

3 декабря Кабинет министров Украины принял решение о переименовании Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. Ранее Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Украины. До этого Чернышев был главой правления НАК Нафтогаз, в 2020—2022 годах был министром развития общин и территорий, а в 2019—2020 годах — главой Киевской ОВА.





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