Министр национального единства Украины Алексей Чернышов не приехал в Киев на форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery" из-за границы. Журналист Михаил Ткач отметил, что командировка совпала с вручением подозрений его "соратникам".

"Я напомню на прошлой неделе НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова. Один из которых был уже у границы. Сам Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке за границей", — подчеркнул 17 июня он.

Кроме того, журналист связал с этими событиями срочное и внезапное назначение Руслана Кравченко новым генеральным прокурором. По словам Ткача, он "может, например, взять и забрать дело, в котором фигурирует Чернышов, у НАБУ и САП и передать, например, ГБР".

Журналист отметил, что министр — "очень близок к руководству государства", ведь единственный из Кабмина присутствовал на праздновании Дня рождения президента в 2021 году и на юбилее руководителя ОП в том же году.

Стоит заметить, что, по данным "Украинской правды", около месяца назад у Чернышова провели обыски. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении пяти лицам. Следователи установили, что должностные лица Министерства развития общин и территорий Украины в период, когда его возглавлял Чернышов, создали условия для реализации схемы незаконного завладения землей в Киеве. Убытки государству оценили в более чем миллиард гривен.

Что говорят в Министерстве национального единства

В ответе на запрос "Интерфакс-Украина" в Миннацсоюза заявили, что Чернышов находится в плановой командировке в странах Евросоюза.

"Командировка проходит в штатном режиме. Обращаем внимание, что подобные рабочие поездки являются привычной частью работы вице-премьер-министра", — заверила пресс-служба.

В СМИ добавили, что соцсети министра свидетельствуют о его пребывании в Австрии и Чехии. О том, что заявленный спикер форума Чернышов 17 июня присоединится онлайн, стало известно через день. 19 июня Верховная Рада не поддержала предложение вызвать чиновника в парламент.

Сам Чернышов не скрывает того, что до сих пор находится за границей. 19 июня он сообщил о встрече с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Страсбурге.

