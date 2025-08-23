Цветение амброзии в Одессе начинается в середине июля и длится до конца октября, а пик активности приходится на август – сентябрь. В эти месяцы концентрация пыльцы сорняк в воздухе особенно высока, что может вызывать сильные аллергические реакции у людей и наносит ущерб сельскому хозяйству.

Для предотвращения его распространения коммунальное предприятие «Горзелентрест» заранее провело покос травы и дополнительные работы. Кроме того, для уничтожения амброзии используется специальный препарат природного происхождения. Средство вызывает быстрое увядание растения, при этом оставаясь безопасным для людей и окружающей среды.

Коммунальщики напоминают, что согласно «Правилам благоустройства территории Одессы» ответственность за борьбу с сорняками несут балансодержатели, владельцы и пользователи зданий и земельных участков — от предприятий до частных домовладельцев.

Контроль за выполнением этих правил осуществляет отдел КП «Горзелентрест». В случае выявления амброзии владельцам территорий выдают предписания, а при их невыполнении составляют административные протоколы.

По состоянию на сегодня масштабные очаги амброзии в городе не зафиксированы.

Согласно Закону Украины «О карантине растений», мероприятия по уничтожению сорняка должны выполняться силами и за счет землевладельцев или арендаторов участков. За невыполнение требований предусмотрена административная ответственность по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

для граждан — штраф от 340 до 1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1700 грн.

О случаях обнаружения амброзии в пределах Одессы или за консультацией по методам борьбы можно обращаться в приемную КП «Горзелентрест» по телефону: 048 788 61 72.





Источник