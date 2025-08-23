Украина в третий раз атаковала нефтепровод "Дружба", остановив поставки нефти в Словакию и Венгрию. Европейская комиссия пока никак не отреагировала, но президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень зол".

Министры иностранных дел Венгрии и Словакии обратились в Европейскую комиссию с письмом, в котором призвали ЕС принять меры, чтобы остановить продолжающиеся атаки Украины на нефтепровод "Дружба".

Последняя атака была совершена в четверг вечером на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в России. Это уже третья подобная атака за неделю, фактически остановившая поставки российской нефти в Венгрию и Словакию, которые по-прежнему импортируют значительные объемы энергоносителей из РФ.

"Учитывая, что за последние годы ЕС и его государства оказали Украине поддержку на сотни миллиардов евро, мы считаем действия Украины, которые серьезно угрожают энергетической безопасности Венгрии и Словакии, совершенно безответственными", - говорится в письме, подписанном главами МИД двух стран Петером Сийярто и Юраем Бланаром.

Украина официально не признала факт нанесения удара по нефтяным объектам. Однако Роберт "Мадьяр" Бровди, возглавляющий Силы беспилотных систем ВСУ, опубликовал на своей странице в Telegram видео, на котором запечатлены последствия новой атаки. Видеозапись получила широкое распространение в социальных сетях.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в соцсети X, что поставки нефти в обе страны прекратятся как минимум на пять дней.

"Давайте проясним: этими атаками Украина наносит ущерб не России, а Венгрии и Словакии", - подчеркнул министр.

По трубопроводу "Дружба" нефть поставляется из России в Центральную Европу через Украину и Беларусь. Венгрия и Словакия - единственные страны-члены ЕС, продолжающие получать российскую нефть по этому трубопроводу в больших объемах после того, как добились исключения из санкций, направленных на экспорт российской нефти.

Трамп разгневан нападением

Президент США Дональд Трамп быстро отреагировал на жалобу, направленную в Белый дом венгерским премьером Виктором Орбаном.

"Виктор - мне не нравится это слышать - я очень зол из-за этого", - собственноручно написал Трамп.

Европейская комиссия пока не ответила на просьбу о комментарии.

Во вторник, после второго такого взрыва, в Брюсселе заявили, что снабжение рынка ЕС не находится под угрозой.





Источник