Будапешт продолжит блокировать помощь Украине, пока Киев не разрешит транзит российской нефти в Венгрию. Об этом в интервью венгерской радиостанции ATV заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Речь идет о сумме в 6,5 миллиардов евро из Европейского фонда мира, которая должна пойти на компенсацию расходов стран ЕС на военную помощь Киеву. На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе из-за позиции Венгрии вновь не удалось договориться о разблокировке этих денег. Такая ситуация сохраняется на протяжении нескольких месяцев.

"Как бы это выглядело, если бы мы внесли свой вклад в выплату 6,5 миллиардов евро, в то время как Украина угрожает безопасности наших энергопоставок?" - приводит во вторник слова Петера Сийярто Венгерская служба Радио Свобода.