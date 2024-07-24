Будапешт продолжит блокировать помощь Украине, пока Киев не разрешит транзит российской нефти в Венгрию. Об этом в интервью венгерской радиостанции ATV заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Речь идет о сумме в 6,5 миллиардов евро из Европейского фонда мира, которая должна пойти на компенсацию расходов стран ЕС на военную помощь Киеву. На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе из-за позиции Венгрии вновь не удалось договориться о разблокировке этих денег. Такая ситуация сохраняется на протяжении нескольких месяцев.
"Как бы это выглядело, если бы мы внесли свой вклад в выплату 6,5 миллиардов евро, в то время как Украина угрожает безопасности наших энергопоставок?" - приводит во вторник слова Петера Сийярто Венгерская служба Радио Свобода.
22 июля также стало известно, что Венгрия и Словакия обратились к Евросоюзу с просьбой помочь убедить Украину возобновить транзит нефти в Восточную Европу от российской компании "Лукойл". В июне украинские власти ужесточили санкции против "Лукойла", фактически сделав невозможным транзит нефти через участок по нефтепроводу "Дружба".
Как сообщает агентство Bloomberg, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил подать на Украину в суд в том случае, если компромиссное решение не будет найдено. По его мнению, украинские власти своими действиями нарушают соглашение об ассоциации с 27 странами–членами ЕС и наносят ущерб экономикам Венгрии и Словакии, которые ранее получили исключения из энергетических санкций Евросоюза. Венгрия получает от "Лукойла" около 2 миллионов тонн нефти в год, что составляет треть от её общего импорта, а Словакия получает около 2,5 миллионов тонн, что эквивалентно 45 процентам импорта.