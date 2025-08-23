Чиновники ЕС активизируют работу над созданием цифрового евро после принятия в США закона о стейблкоинах, который усилил беспокойство относительно конкурентоспособности европейской цифровой валюты. Об этом сообщает Financial Times.

В прошлом месяце Конгресс США принял знаковый закон, регулирующий рынок стейблкоинов объемом $288 млрд, которым преимущественно доминирует доллар. Это стало результатом масштабного лоббизма криптоиндустрии.

Стейблкоины — это цифровые токены, привязанные друг к другу к национальной валюте и обеспеченные резервами, например, государственными облигациями.

По словам участников обсуждений, после принятия так называемого Genius Act чиновники ЕС начали “пересматривать планы цифрового евро”. Теперь они рассматривают возможность запуска его на публичных блокчейнах — таких как Ethereum или Solana, а не на частных, как предполагалось ранее, из-за беспокойства о конфиденциальности.

Быстрое принятие американского закона “напугало многих”, отметил один из собеседников: “Они говорят: надо ускориться, надо двигаться вперед”.

Европейский центральный банк уже несколько лет работает над возможностью создания цифрового евро, которое было бы бесплатным для использования в Еврозоне.

Сторонники проекта считают, что такая валюта обеспечит людям доступ к платежам, гарантированным центробанком, в то время как использование наличных сокращается, а также будет способствовать глобальной роли евро.

В ЕС опасаются, что новое американское законодательство может стимулировать дальнейший рост популярности долларовых токенов, и убеждены, что цифровое евро необходимо для сохранения доминирования общей валюты на континенте.

Член правления ЕЦБ Пьеро Чиполлоне еще в апреле предупреждал, что продвижение долларовых стейблкоинов угрожает финансовой стабильности и стратегической автономии Европы, поскольку может привести к оттоку евровых депозитов в США и усилить роль доллара в международных платежах.

Между тем американские криптокомпании Circle и Tether уже выпускают долларовые стейблкоины, а банки вроде Citi и JPMorgan Chase рассматривают возможность запуска собственных.





