На этой неделе в Кабинете министров может пройти ряд назначений, в частности, на посты министров инфраструктуры и региональной политики.
Об этом РБК-Украина рассказали несколько источников в различных структурах власти.
В частности, пост главы воссозданного Министерства региональной политики может занять замглавы Офиса президента Алексей Кулеба. В свою очередь, на его место могут назначить нынешнего главу Закарпатской ОВА Виктора Микиту.
Вполне возможно, что вприбавок к министерскому портфелю, Кулеба получит и статус вице-премьера.
На должность главы Министерства инфраструктуры собеседники РБК-Украина называют фаворитом главу правления "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышова, который очевидно, также станет вице-премьером.
Отметим, что собеседники РБК-Украина ранее говорили о том, что на пост главы Мининфраструктуры может быть переведен руководитель Минстратегпрома Александр Камышин - но от этого варианта со временем отказались.
Ряд источников РБК-Украина отмечает, что заполнить вакансии в Кабмине, в частности, должность вице-премьера по восстановлению, было бы логично до проведения Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 11-12 июня в Берлине. Не исключено, что назначения могут произойти 4-6 июня.
Впрочем, окончательное решение по всем кадровым вопросам будет принято сегодня вечером, на совещании руководства парламента, "Слуги народа" и президента.
Обновлено 18:51
По информации РБК-Украина, сегодня никаких кадровых решений принято не будет.
"Наверное, финализация будет уже завтра", - сказал информированный собеседник издания.
Обновлено 19:35
По словам другого собеседника РБК-Украина, заседание фракции "Слуга народа", на котором будут окончательно утверждены кадровые перестановки, наверняка состоится не раньше среды.
Предыстория
Напомним, что 9 мая 2024 года Верховная Рада 272 голосами "за" уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Официально, как заявил сам Кубраков, причины его отставки ему не назвал ни президент, ни премьер-министр. Собеседники РБК-Украина указывали разные причины. Среди которых он якобы слишком мало времени уделял теме региональной политики и парламентариям не нравилось его тесное сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро.
Отметим, что этой отставке предшествовала новость о том, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры хотят разделить на два: Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики соответственно. И на вакантные места, как рассказывали источники, Кубракова не будут назначать.
Следует добавить, что кадровые изменения затронули еще одно ведомство. Как мы ранее сообщали, в тот же день парламент уволил с должности министра агрополитики Украины Николая Сольского. Он является фигурантом дела о незаконном завладении землями.