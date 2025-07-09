Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения вице-премьеру - министру национального единства Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, и в апелляции будет добиваться его отстранения от должности.

Источник: спикер САП Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Прокуроры САП 7 июля подали жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение первой инстанции, которым отказано в отстранении от занимаемой должности подозреваемого. Также на прошлой неделе САП обжаловала в АП ВАКС меру пресечения фигуранту. Заседание суда по мере пресечения назначено на 7 августа".

Детали: Как пояснила УП Постолюк, антикоррупционная прокуратура будет добиваться, чтобы к Чернышову применили ряд обязательств: сдать паспорта для выезда из страны, ограничить Киевом и областью передвижения чиновника и носить электронный браслет слежения.

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Предыстория:

27 июня ВАКС частично удовлетворил ходатайство САП и назначил Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен. Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу. 2 июля стало известно, что за Чернышова внесли залог 120 миллионов гривен. В то же время Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьера от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро. Также стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль написал письмо на имя адвоката Чернышова, в котором объяснил, почему вице-премьера не стоит отстранять от должности. В день возвращения в Украину Чернышов задекларировал 2,190 млн грн расходов на адвокатские услуги.





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