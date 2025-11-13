Борьба за демократию - главная ценность 27 членов блока, но НПО и евродепутаты утверждают, что программе "Щит демократии" не хватает конкретных мер и финансирования.

В среду Европейская комиссия представила новую программу под названием "Щит демократии", дорожную карту по укреплению защиты демократии и избирательных процессов от иностранного вмешательства и информационных манипуляций.

В центре этой стратегии находится Россия и ее "государственные или негосударственные посредники", которые уже более десяти лет проводят кампании по дестабилизации ситуации в ЕС, в том числе онлайн.

Эти действия усиливаются стремительным развитием новых технологий, которые делают ложную информацию более убедительной, а ее распространение - более широкомасштабным.

Недавние выборы продемонстрировали, насколько вредными для демократических процессов могут быть подобные онлайн-кампании.

В декабре прошлого года в Румынии президентские выборы были отменены Конституционным судом после того, как спецслужбы сообщили о причастности РФ к воздействию на избирателей посредством пропагандистской кампании в пользу кандидата Кэлина Джорджеску.

В Молдове, стране-кандидате на вступление в ЕС, социальные медиаплатформы изобиловали дезинформацией в преддверии сентябрьских парламентских выборов. Управляемые ИИ боты наводнили разделы комментариев сообщениями, высмеивающими ЕС и проевропейскую партию перед голосованием.

Что такое "Щит демократии"?

"Наша Европа может умереть", - предупредил президент Франции Эммануэль Макрон во время своей речи в Сорбонне в апреле 2024 года. Европейский союз намерен предотвратить эту гибель.

Еврокомиссия считает, что "Щит демократии" "необходим не только для сохранения ценностей ЕС, но и для обеспечения безопасности Европы, а также ее независимости, свободы и процветания".

В 30-страничном документе Еврокомиссия излагает свой план по "укреплению демократической устойчивости во всем Союзе". Несмотря на громкую риторику, инициатива содержит мало конкретных мер.

Центральный пункт программы "Щит демократии" - создание Европейского центра демократической устойчивости. Его целью будет выявление операций по дестабилизации, объединение опыта стран ЕС и координация работы сетей по проверке фактов, уже созданных Еврокомиссией.

Однако участие в работе этого центра является исключительно добровольным для его членов. Французский евродепутат Натали Луазо (Обновляя Европу), возглавляющая профильный комитет, считает, что Еврокомиссии следовало бы пойти дальше.

"В этой программе заметна некая робость. Некоторые полномочия оставлены на национальном уровне, Европейский союз не может навязывать себя", - сказала Луизо в интервью Euronews.

"Но давайте помнить, что, как и в случае с онлайн-платформами, где Еврокомиссия долгое время полагалась на их добрую волю, а потом поняла, что этого просто нет, настало время создать нечто, что в самом деле защитит отдельных людей, европейских граждан, в том числе от государств, которые будут стремиться подорвать демократию", - говорит евродепутат.

Исполнительная власть ЕС сделала акцент на включении в эту программу стран-кандидатов на членство в Евросоюзе, но также потенциально "может быть предусмотрено сотрудничество с партнерами-единомышленниками, и это то, что мы будем развивать", - сказал журналистам еврокомиссар по вопросам демократии и верховенства права Майкл Макграт.

Макграт, в ведении которого находится этот вопрос, пояснил, что работа центра будет меняться в будущем, "поскольку характер угроз, с которыми он будет иметь дело, тоже постоянно меняется".

Еврокомиссия также предложила "создать добровольную сеть влиятельных лиц для повышения осведомленности о соответствующих правилах ЕС и содействия обмену передовым опытом", чтобы привлечь к ответственности агентов влияния, участвующих в политических кампаниях.

Большие обещания, маленький кошелек

Однако как конкретные меры, так и их финансирование пока не определены.

"Должно быть финансирование для того, чтобы это действительно было сделано, иначе это окажется просто горячим воздухом", - сказал Euronews глава некоммерческой организации Alliance4Europe Омри Прейс.

Признавая, что это важный шаг, Прейс сказал, что РФ тратит на подобные операции влияния примерно 2-3 миллиарда евро в год, в то время как "ЕС не делает ничего равноценного".

Распределение средств также будет зависеть от результатов обсуждения бюджета Еврокомиссии, которое в настоящее время находится на стадии переговоров.

Для Луазо защита демократии означает, что Еврокомиссия должна сначала применить правила, принятые ею для регулирования онлайн-сферы.

"Я немного боюсь, что у Урсулы фон дер Ляйен могла дрогнуть рука, потому что то, что мы видим сегодня, - это, конечно, масштабное вмешательство России", - сказала она.

"Но это также поведение таких платформ, как TikTok, которое вызывает много вопросов - и, что еще более важно, сговор между администрацией США и американскими платформами", - добавила Луазо.

"На этом фронте, похоже, Урсула фон дер Ляйен не может сделать следующий шаг. Она говорит нам, что будет выполнять принятые нами законы, и я надеюсь на это. Но мы должны идти дальше", - отметила евродепутат.

Несколько правил, направленных на защиту избирательных процессов, уже приняты. С 2023 года Закон о цифровых услугах требует большей прозрачности алгоритмов рекомендаций и содержит положения, снижающие риски политических манипуляций.

Принятый в прошлом году Закон об искусственном интеллекте предписывает маркировать созданные искусственным интеллектом глубокие подделки. Европейский закон о свободе СМИ, вступивший в силу этим летом, призван обеспечить как прозрачность, так и свободу СМИ во всем блоке.

Однако под давлением американских технологических гигантов, поддерживаемых администрацией Трампа, санкции Еврокомиссии так и не были введены - несмотря на серьезные подозрения в манипулировании информацией и алгоритмическом вмешательстве.

"Эти правила отражают волю тех, кто нас избрал. Их соблюдение - это первый шаг в создании щита демократии", - заявила центристская группа "Обновляя Европу" в Европейском парламенте.

"Необходимо обеспечить полное выполнение Закона о свободе СМИ на всей территории Европейского союза", - говорится в письме группы на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Работа будет постепенно разворачиваться к 2027 году, - сказал комиссар Макграт. - Этот год станет решающей проверкой прочности "Щита" в информационной войне, поскольку граждане ключевых стран ЕС, в частности, Франции, Италии и Испании, отправятся на избирательные участки.





