Одесские спортсменки показали блестящие результаты на чемпионате Украины по синхронному плаванию среди юниоров, который проходил с 9 по 12 ноября в Киеве.

В соревнованиях, приняли участие 68 спортсменок из шести областей Украины. Одесскую область представляли воспитанницы детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Черноморец» и областной ДЮСШ.

София Саруханян стала настоящей звездой чемпионата, завоевав три золотые медали – в любой, технической и акробатической группах. Также она принесла в копилку команды серебро в техническом соло, бронзу в произвольном соло и серебро в техническом дуэте вместе с Юлией Рерак.

Елизавета Седова стала бронзовым призёром в техническом соло.

Команда Одесской области, в которую вошли воспитанницы областной ДЮСШ, завоевала бронзовые медали в соревнованиях акробатических групп.

Всего на чемпионате Украины по синхронному плаванию одесские юниорки завоевали 15 медалей, подтвердив высокий уровень подготовки и мастерства.





Источник