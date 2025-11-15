 
Информация к новости
0
Сьогодні, 14:00

Одеситки здобули 15 медалей на чемпіонаті України з синхронного плавання

Категория: Новини / Спорт

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Одесские спортсменки показали блестящие результаты на чемпионате Украины по синхронному плаванию среди юниоров, который проходил с 9 по 12 ноября в Киеве.

В соревнованиях, приняли участие 68 спортсменок из шести областей Украины. Одесскую область представляли воспитанницы детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Черноморец» и областной ДЮСШ.

София Саруханян стала настоящей звездой чемпионата, завоевав три золотые медали – в любой, технической и акробатической группах. Также она принесла в копилку команды серебро в техническом соло, бронзу в произвольном соло и серебро в техническом дуэте вместе с Юлией Рерак.

Елизавета Седова стала бронзовым призёром в техническом соло.

Команда Одесской области, в которую вошли воспитанницы областной ДЮСШ, завоевала бронзовые медали в соревнованиях акробатических групп.

Всего на чемпионате Украины по синхронному плаванию одесские юниорки завоевали 15 медалей, подтвердив высокий уровень подготовки и мастерства.

 


Источник

Галерея

prev
next
и ещё фотографии ›



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 