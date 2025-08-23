 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

Бургомістр міста Бремен відвідав Євангелічно-Лютеранської церкви Одещини

Категория: Новини / Духовність


У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Вчора, 22 серпня, в рамках візиту до Одеської області, громади св. Павла в Одесі та св. Петра в селі Петродолинське приймали почесного гостя — бургомістра міста Бремен (Німеччина) Андреаса Бовеншульте Andreas Bovenschulte. Його супроводжував пастор Євангелічної церкви в Бремені, він же колишній пастор Одеської кірхи св. Павла Андрій Гамбург.

В Одесі гості оглянули будівлю Євангелічно-Лютеранської церкви св. Павла та музей Причорноморських німців, який є важливим осередком збереження історичної пам’яті вагомого вкладу німецьких колоністів в розвиток Півдня України. Як відомо в музеї зберігається багато експонатів, які відтворюють культурну спадщину нашого регіону.

У Петродолинському делегація відвідала церковний комплекс, де мала нагоду поспілкуватися з переселенцями з Херсонщини, а також зустрітися з головою Великодальницької ОТГ Денисом Ткаченком.

Цей візит став не лише знаком підтримки з боку німецьких друзів, а й нагодою для щирого спілкування та взаємного збагачення досвідом.

«Місцева громада висловлює щиру вдячність гостям за спільний час, за живий інтерес до життя людей та за солідарність у непростий час. Дякуємо Богові за добрих друзів і партнерів, які розділяють із нами турботи та радості сьогодення»— зазначив пастор Олександр Гросс.



Галерея

prev
next
и ещё фотографии ›



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 