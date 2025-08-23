Бургомістр міста Бремен відвідав Євангелічно-Лютеранської церкви Одещини

Вчора, 22 серпня, в рамках візиту до Одеської області, громади св. Павла в Одесі та св. Петра в селі Петродолинське приймали почесного гостя — бургомістра міста Бремен (Німеччина) Андреаса Бовеншульте Andreas Bovenschulte. Його супроводжував пастор Євангелічної церкви в Бремені, він же колишній пастор Одеської кірхи св. Павла Андрій Гамбург.

В Одесі гості оглянули будівлю Євангелічно-Лютеранської церкви св. Павла та музей Причорноморських німців, який є важливим осередком збереження історичної пам’яті вагомого вкладу німецьких колоністів в розвиток Півдня України. Як відомо в музеї зберігається багато експонатів, які відтворюють культурну спадщину нашого регіону.

У Петродолинському делегація відвідала церковний комплекс, де мала нагоду поспілкуватися з переселенцями з Херсонщини, а також зустрітися з головою Великодальницької ОТГ Денисом Ткаченком.

Цей візит став не лише знаком підтримки з боку німецьких друзів, а й нагодою для щирого спілкування та взаємного збагачення досвідом.

«Місцева громада висловлює щиру вдячність гостям за спільний час, за живий інтерес до життя людей та за солідарність у непростий час. Дякуємо Богові за добрих друзів і партнерів, які розділяють із нами турботи та радості сьогодення», — зазначив пастор Олександр Гросс.







