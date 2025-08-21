Одеська національна наукова бібліотека запрошує на родинне свято до Дня Незалежності України!

До Дня Незалежності України 23 серпня 2025 року о 12:00 Одеська національна наукова бібліотека, її друзі та партнери запрошують відзначити День Незалежності України разом!

Щороку в рамках кроссекторального проєкту «Україна: історія, культура, ідентичність» ми зустрічаємося на гостинній галявині найстарішої публічної книгозбірні України, аби разом засвідчити свій інтерес та шану до культурної спадщини нашої держави, аби кожен та кожна з нас були бажаним гостем та співтворцем незабутньої атмосфери родинного свята. Минулоріч ми віншували український борщ та причорноморську глиняну іграшку, а цього року дізнаємося більше про неймовірну кобзарсько-лірницьку традицію України, яку в грудні 2024 року було включено до Реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Культура і, зокрема, музика як один з її проявів, відіграє важливу роль в утвердженні незалежності та суверенітету держави. А в етнічному різноманітті сучасного світу є вагомим фактором національної ідентичності, символом гордості й мотивації для захисту держави від ворогів. Особливо важливим цей здобуток є сьогодні, коли наші сучасні кобзарі, як і їхні предки за часів козацтва, підтримують бойовий дух українських захисників та надихають на боротьбу за свободу й незалежність. Їхня музика і слово, як і раніше, пробуджують у людях віру, силу та незламність.

У програмі родинного свята «ЖИВИЙ КОД УКРАЇНИ – КОБЗАРСЬКО-ЛІРНИЦЬКЕ МИСТЕЦТВО» заходи для дітей та дорослих :

Етнодрайв від гурту «Друже музико» та Максима Трубнікова, заслуженого вчителя України, лауреата фестивалю «Червона рута» у номінації «Автентичний фольклор», реконструктора кобзарських традицій та очільника Одеської кобзарської майстерні «Кобза, старосвітська бандура», який буде присвячено кобзарсько-лірницькій традиції як складовій нематеріальної культурної спадщини України. Виступ артистів Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха Дмитра та Анастасії Варфоломєєвих з використанням сучасних музичних інструментів, створених на основі автентичних народних.

Дмитро та Анастасія – учасники одного із найвідоміших творчих колективів філармонії – ансамблю «Мозаїка». Він – художній керівник і акордеоніст, вона – бандуристка. Цей неповторний колектив є яскравим прикладом майстерного використання усіх можливостей народних інструментів, які зачаровують своїми тембрами та мелодійним звучанням як і сотні років тому. Тематичні майстер-класи від провідних майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, організовані партнером проєкту – Одеським обласним центром української культури: «Гончарство», керівник Сергій Безкорованюк, практикуючий майстер-кераміст, гончар; «Ліплення з глини», керівник Ольга Запаріна, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2024 року; «Писанкарство», керівник Леоніда Ткаченко, майстер з писанкарства; «Південний розпис степової України», керівник Лілія Ліптушенко, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2016 року; «Народна іграшка», керівник Тамара Білоглазова, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2024 року; «Бісероплетіння», керівник Тетяна Аргатюк, лауреат обласної премії народних майстрів імені Ростислава Палецького 2015 року, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Майстер-класи від творчої команди палітурної майстерні Одеської національної наукової бібліотеки «Підлікуй улюблену книжку» та з виготовлення книжкової закладки від Еліни Жукової, члена Національної спілки художників України. Виставка-продаж виробів декоративно-ужиткового мистецтва майстрів Одещини. Книжково-ілюстративні виставки з фондів Одеської національної наукової бібліотеки:

«Кобзарство - зоряний світ України» (внутрішній дворик ОННБ);

«І є держава Україна, і є нескорений народ» (музей книги ОННБ);

«Національна символіка України» (музей книги ОННБ).

Місце проведення: внутрішній дворик Одеської національної наукової бібліотеки (вул. Пастера, 13), 12:00 - 15:00

Вхід – вільний!

У разі повітряної тривоги бібліотекарі зорієнтують і допоможуть дістатися до укриття

Організатори та партнери: Одеська національна наукова бібліотека, Одеський обласний центр української культури, Одеська кобзарська майстерня «Кобза, старосвітська бандура», Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха, ГО «Десяте квітня», ВГО «Бібліополіс», Первинна профспілкова організація ОННБ.

Плекаймо разом національні традиції України!