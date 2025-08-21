Профессиональное образование условно разделено на две части. В Украине более 30 лет действовал старый закон о профессиональном образовании, а сегодня Верховная Рада приняла новый, который предусматривает кардинальные изменения в этой сфере, заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на брифинге, передает УНИАН.

Он отметил, что 21 августа парламент Украины принял закон о профессиональном образовании, который был зарегистрирован под номером 13107-д.

"Мы сейчас радикально и кардинально меняем профессиональное образование. Теперь не будет училищ, бурс, ПТУ, а будут профессиональные колледжи, военные колледжи, будет Центр профессионального совершенства", - подчеркнул Бабак.

По его словам, профессиональное образование условно разделено на две части. "Первое будет начинаться после 9 класса примерно в той же форме, в которой оно существовало, но уже на качественно другом уровне. Оно будет включать в себя три или четырехлетнюю систему подготовки с получением профессий и с выходом на рынок труда", - рассказал Бабак

А вторая часть - это больше образование для взрослых, которое рассчитано на тех, кто имеет полное общесреднее образование и, в частности, направлено на переквалификацию или повышение квалификации ветеранов.

По его словам, теперь не надо 3-4 года учиться в учреждении профессионального образования, а можно будет пройти короткие подготовительные курсы в этих заведениях и сдать теоретический или практический экзамен в квалификационном центре и получить свидетельство о квалификации, которое признается государством и работодателями, и выйти на рынок труда.

Он подчеркнул, что теперь работодатели будут влиять на содержание учебной программы профессиональных лицеев и колледжей, чтобы они больше соответствовали требованиям рынка труда.

Бабак отметил, что финансирование может быть по двум моделям - получение статуса бюджетного учреждения через региональный заказ или заказ бизнеса, но предусмотрен и новый подход - разрешено этим колледжам стать неприбыльными коммунальными предприятиями и у них тогда будет полная независимость от казначейства.

Ситуация с рынком труда в Украине

Как сообщалост ранее, в Украине больше всего растут заработные платы в сфере промышленности, особенно перерабатывающей. В этой же сфере есть и наибольший спрос на работников.

Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития Дмитрий Завгородний рассказывал, что государство сейчас очень много инвестирует в эти отрасли, которые являются частью оборонно-промышленного комплекса - поставляют для Вооруженных сил запчасти, оружие, поэтому и нуждаются в очень много специалистов.

Речь шла, в частности, о профессиях операторов станков с числовым программным управлением, токарей, фрезеровщиков, сварщиков, электриков.