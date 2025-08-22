Боксеры, которые хотят принять участие в соревнованиях в женской категории на чемпионате мира по боксу, который состоится в следующем месяце в Ливерпуле, должны пройти тесты для определения пола. Как передает УНИАН, об этом пишет Sky News.

Отмечается, что международная организация World Boxing заявила о своих планах требовать от участников прохождения теста полимеразной цепной реакции или эквивалентного генетического скринингового теста для определения пола при рождении.

"Эти правила будут введены в действие перед чемпионатом мира по боксу в Ливерпуле в начале сентября", - заявили в организации.

Такие тесты определяют наличие или отсутствие генетического материала Y-хромосомы, указывающего на биологический пол.

Таким образом все боксеры, среди которых и 26-летняя Имане Хелиф из Алжира, которая завоевала олимпийское золото в полусреднем весе в Париже 2024 года в женской категории, не смогут участвовать в соревнованиях, пока не пройдут тест.

В частности спорный тест на соответствие гендерным критериям, который был проведен другой боксерской организацией, стал главной проблемой во время Олимпиады, прежде чем она завоевала золото.

Также Хелиф заявляла, что родилась женщиной и почти десять лет участвовала в соревнованиях по женскому любительскому боксу на всех уровнях.

"Всемирная боксерская ассоциация уважает достоинство всех людей и стремится обеспечить максимальную инклюзивность. Однако в таком боевом виде спорта, как бокс, мы обязаны заботиться о безопасности и справедливости соревнований, которые являются ключевыми принципами, лежащими в основе разработки и создания этой политики", - отметил президент Всемирной боксерской ассоциации Борис Ван Дер Ворст.

В Sky News подчеркнули, что дебаты о боксерах возобновили дискуссию о спортсменах, которые могут иметь различия в половом развитии (DSD), что охватывает группу состояний, связанных с генами, гормонами и репродуктивными органами, которые развиваются по-другому.

Поэтому во всемирной боксерской ассоциации отметили, что спортсмены с DSD, у которых происходит андрогенизация, будут иметь право участвовать в соревнованиях только в мужской категории.

В то же время руководящий орган планирует предложить дополнительный анализ и оценку для спортсменов с генетическим материалом Y-хромосомы, желающих участвовать в соревнованиях в женских категориях, а также процедуру обжалования.