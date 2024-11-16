

Восьмираундовый поединок завершился победой Пола над бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу единогласным решением судей.

27-летний блогер одержал свою одиннадцатую победу на профессиональном ринге (семь из них нокаутом) при одном поражении.

58-летний «Железный Майк» Тайсон проиграл свой первый профессиональный бой за последние 19 лет. В 2005 он завершил карьеру, но в 2024 году принял вызов от Джейка Пола — видеоблогера, неожиданно ставшего успешным боксером. Поражение в поединке с Полом стало для него седьмым в карьере. 50 боев он выиграл, из них 44 нокаутом.

Встреча Тайсона и Пола, которая стала самым ожидаемым событием в мире бокса, состоялась в пятницу вечером в городе Арлингтон (штат Техас). Трансляцию вела платформа Netflix.

Фото: Getty Images





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