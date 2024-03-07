Легендарный боксер Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, выйдет на ринг против известного блогера Джейка Пола, который сейчас активно занимается бойцовской карьерой.

Как пишет УНИАН со ссылкой на ESPN, Тайсон встретится с Полом в боксерском поединке 20 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас, и этот бой будет транслироваться на Netflix. Это будет первый выход стриминговой компании на рынок боевых видов спорта и третье спортивное мероприятие в прямом эфире в целом.

"Джейк Пол против Майка Тайсона — это бой мечты, который бывает раз в жизни, и я ожидаю, что это будет самое популярное боксерское событие в современной истории бокса", — сказал соучредитель компании Пола Most Valuable Promotions Накис Бидариан.

Пока неясно, будет ли матч классифицироваться как профессиональный бой или выставочный бой.

Тайсону на момент боя будет 58 лет. Полу 27 лет, то есть он на 30 лет моложе легендарного боксёра.

Напомним, Джейк Пол дебютировал в профессиональном боксе в январе 2020 года. Он победил Али Эсона Гиба.

Ранее известный блогер побеждал бывших бойцов UFC Бена Аскрена и Тайрона Вудли (дважды). Также Пол одержал победу над бывшим чемпионом UFC в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой.