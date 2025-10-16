16 січня Україна підписала з Великою Британією безпрецедентну Угоду про сторічне партнерство, укладену на основі безпекової угоди, підписаної рік тому – 12 січня 2024 року. Фактично нова угода розширює співпрацю Києва і Лондона у сфері безпеки та продовжує її з десятирічного на сторічний термін.

Сфери, охоплені новим документом, дуже подібні до тих, що були визначені рік тому – це співпраця у питаннях безпеки та оборони, морській сфері, економіці, енергетиці, правосудді (включаючи міжнародне), протидії дезінформації тощо.

Положення Сторічної угоди щодо безпекових питань загалом можна звести до п’яти напрямків: надання Україні озброєння і військової техніки; співпраця в оборонно-промисловому комплексі (ОПК); рух до членства України в НАТО; співпраця в морській сфері; розвиток механізмів швидкого реагування.

Втім, варто зазначити, що практично всю конкретику щодо цього вирішили прибрати з тіла угоди і винести в окремий документ.

Ці детальні положення, у тому числі безпекові зобов’язання Великої Британії, зафіксовані в окремому двосторонньому документі, що має назву "Декларація про сторічне партнерство". Цей документ політично позиціонується як частина основної угоди, а юридично – не пов’язаний та не підлягає ратифікації разом із нею. Найімовірніше, він взагалі не є міжнародною угодою, а лише політичною декларацією лідерів.

А отже, цей документ простіше змінити – що, ймовірно, і було метою його укладачів.

Источник