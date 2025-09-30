Свято опери в Одесі: підсумки конкурсу «Recitar Cantando»

27 вересня на сцені Одеської національної опери відбувся Гала-концерт Першого Міжнародного конкурсу оперних співаків «Recitar Cantando» («Діяти співом»). Подія стала справжнім святом музики та підтвердила високий рівень культурного партнерства між Україною та Італією.

У фінальному концерті взяли участь лауреати та дипломанти конкурсу. Серед почесних гостей були Перший заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко та Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Карло Формоза. Із відеозверненням до учасників виступив Міністр культури Італії Алессандро Джулі.

У своєму слові Галина Григоренко наголосила на давніх і міцних культурних зв’язках між Україною та Італією. Вона пригадала, що українські композитори Максим Березовський та Дмитро Бортнянський навчалися в Болоньї, а легендарна Соломія Крушельницька врятувала від забуття оперу Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфляй». «Перший міжнародний конкурс “Recitar Cantando” в Одеській опері – ще одне свідчення стратегічного культурного партнерства наших країн», — підкреслила посадовиця, подякувавши італійській стороні за підтримку України.

Разом із генеральним партнером конкурсу, очільником компанії «Стікон» Анатолієм Рагуліним, вона вручила Гран-прі конкурсу солістці театру Анні Богач.

У другому турі конкурсу на сцені Одеської опери виступили 35 вокалістів із України, Молдови, Польщі, Нідерландів та Швейцарії. Дев’ятеро найкращих вийшли до фіналу. Перший етап проходив онлайн і зібрав понад 70 учасників. Виконавців оцінювало міжнародне журі з України, Італії, Японії та Австрії.

Засновниками конкурсу стали Одеська національна опера, Посольство Італії в Україні, Почесне консульство Італії в Одесі, Італійський інститут культури в Києві та австрійське продюсерське агентство Opera Production C.D.. Захід відбувся за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, Одеської обласної державної адміністрації та Одеської міської ради.

Конкурс «Recitar Cantando» має стати міжнародною платформою для молодих оперних співаків, відкриваючи їм шлях до великих сцен світу.