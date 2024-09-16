Творче Спілкування: Візит Делегації XXV Загальнонаціонального мовного форуму до Таїровської громади

Нещодавно Таїровська селищна територіальна громада стала свідком чудового культурного заходу, який відбувся в рамках XXV Загальнонаціонального мовного форуму «Українська мова - мова єднання!». Цей захід зібрав представників делегації форуму та мешканців громади для святкування української мови і культури.

Актовий зал, де проходило святкове дійство, вражав! Він був прикрашений талановити ми живописними роботами та художніми витворами місцевих майстрів. Атмосфера свята була створена завдяки виступам творчих колективів громади, серед яких були як зрілі виконавці, так і зовсім юні співачки. Їх виступи принесли глядачам радість і захоплення, демонструючи високий рівень майстерності та душевність.

З вітальним словом до присутніх звернувся Секретар Таїровської селищної ради Орлов Олександр Віталійович. У своїй промові він підкреслив важливість української мови та культури в формуванні та розвитку особистостей, з яких формується нація. Олександр Віталійович акцентував увагу на тому, що для побудови щасливої та успішної країни необхідно зосереджуватися саме на цих питаннях. Його слова знайшли відгук у серцях слухачів, створивши підґрунтя для подальших роздумів та обговорень.

Також зі своїми віршами та невеличкою промовою до присутніх звернувся засновник конкурсу, Голова Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін. Його виступ став яскравим завершенням урочистої частини заходу та підкреслив значущість культурних ініціатив для розвитку регіону.

Святковий захід не обійшовся без нагородження представників Таїровської селищної територіальної громади за їхній вклад у розвиток культури рідного краю. Лауреати конкурсу мали змогу прочитати свої вірші та поспілкуватися з гостями, отримуючи велике задоволення від визнання їхніх творчих досягнень.

Захід став чудовою платформою для обміну культурними здобутками та для подальшого розвитку культурних традицій. Високий рівень майстерності учасників та щирі вітання від організаторів створили атмосферу єднання та натхнення, що залишиться в пам'яті учасників надовго. Таїровська селищна громада ще раз підтвердила свою відданість культурним цінностям та активну участь у формуванні культурного ландшафту України.